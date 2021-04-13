Bakan Koca "Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı" demişti! Mutant virüs sanıldığı kadar ölümcül değilmiş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Türkiye'deki yeni vakaların büyük çoğunluğunun İngiliz varyantı olduğunu söylemişti. Bakan Koca'nın açıklamalarından saatler sonra uluslararası kamuoyu ünlü tıp dergisi Lancet'in B.1.1.7. adı verilen İngiliz varyantıyla ilgili araştırmasını konuşmaya başladı. Araştırma sonrası hazırlanan raporda, mutasyona uğramış virüsün daha öldürücü olduğuna dair geçmiş açıklamaların gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamalarda en dikkat çekici kısımlardan biri Türkiye'de görülen yeni vakaların yüzde 85'inin İngiliz varyantı olduğunu deklare etmesiydi. Bakan Koca'nın bu açıklamalarından saatler sonra uluslararası kamuoyu çarpıcı bir sağlık raporu ile İngiliz varyantını konuşmaya başladı.

"GEÇMİŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Dünyanın sayılı tıp ve bilim dergilerinden The Lancet Infectious Diseases'te önceki gün yayınlanan bir araştırma mutasyona uğramış koronavirüs ile ilgili çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. İlk olarak İngiltere'de çıktığı için İngiliz mutasyonu olarak da bilinen B.1.1.7. kod adlı mutasyona uğramış virüsün daha öldürücü olduğuna dair geçmişte yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Geçen yıl Kasım ve Aralık ayında İngiltere'deki hastanelerde tedavi olan 496 hastayı inceleyen uzmanlar B.1.1.7. ile normal koronavirüs hastalarını karşılaştırdı.

"BİR FARK TESPİT ETMEDİK"

Uzmanlar, iki koronavirüs arasında hastalığı daha ağır geçirme, ölüm ya da diğer klinik sonuçlarda bir fark çıkmadığını tespit etti. Araştırmayı yürüten uzmanlar, "Gerçek hayattaki vakalardan elde ettiğimiz veriler ışığında B.1.1.7. ile mücadele eden hastalarda bir fark olmadığını tespit ettik" açıklamasını yaptı.

Geçmişte yapılan araştırmalara göre İngiliz varyantının diğer koronavirüs türlerine göre daha bulaşıcı olduğu belirtilirken, hastalığın da daha ağır geçtiği kaydedilmişti.

BAKAN KOCA: YENİ VAKALARIN YÜZDE 85'İ İNGİLİZ VARYANTI

Dün basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de İngiliz varyantının yoğun olarak tespit edildiğini açıklamıştı.

Fahrettin Koca, "Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilimizde 285 kişide, Brezilya 9 ilde 166 kişide görülmüştür. California, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir. DSÖ'nün yüksek bulaştırıcılığı nedeniyle sıkı takibini tavsiye ettiği E484K mutasyonuna bizde 4.820 vakada rastlanmıştır" açıklamasını yapmıştı.