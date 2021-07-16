Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı
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Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Koca'dan yeni bir müjde geldi. 20 milyon kişinin çift doz aşı yaptırdığını söyleyen Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız!" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'a karşı ülke genelinde aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, 18 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 70'ine Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşı yapılması hedeflenirken ikinci ve üçüncü doz uygulamaları da hızla sürüyor.

İKİNCİ DOZ AŞI SAYISI 20 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 21.44 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 784 bin 201, ikinci doz aşı sayısı da 20 milyon 2 bin 13'e ulaştı. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 62 milyon 365 bin 59'a yükseldi.

Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı

BAKAN KOCA'DAN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakını, yani 20 milyon kişi, iki doz aşısını da yaptırmış durumda. Artık üçte birimiz çift doz aşılıyız!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı
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