Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili Bursa Şehir Hastanesi'nde yaptığı bakın toplantısında Aralık ayında koronavirüs aşısının yapılabileceğini söyledi. Koca açıklamasının devamında, "Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son durumu değerlendirdi. Koca, vatandaşların merakla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili de Aralık ayını işaret etti.

"ARALIK'TA 5 MİLYON GİBİ BİR AŞILAMAYI YAPABİLİRİZ"

Koca, ' 'Pfizer'in ve Çin snovak aşısının faz3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım Kasım ayı sonunda bilgilenmemiz sözkonusu olmuş olur. Bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz. Biz faz3 çalışmasına izin verirken daha çok aşıların ülkede ülkeye bölgesel farklılıklar gösterebileceğini, vatandaşımız üzerinde etkisini görerek erken dönemde aksiyon alma hedefi ile izin vermiştik. Sanırım Kasım sonrası belli olmuş olur. Ama Aralık'ta beklentimiz doğrultuda bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirse, bu aşılardan birini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen Aralık'ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Ocak ve Şubat içinde devam etmiş olur'' dedi.