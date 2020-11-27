Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da vaka sayılarının son iki haftada yüzde 100 arttığını belirterek, "Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüs verileriyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yapılan online toplantının detaylarını paylaşan Bakan Koca, "Salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk" dedi.

5 İLDE VAKALAR YÜZDE 100 ARTTI

Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada vakaların yüzde 100 arttığını belirten Bakan Koca, "Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor" ifadelerini kullandı.