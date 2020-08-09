Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
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Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın" uyarısında bulundu.

09.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan vaka sayıları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün viral bir enfeksiyon olduğuna ve riske karşı tedbir almanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Koca, yayınladığı videoya "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın" notunu düştü.

İşte Koca'nın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım;

Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU: SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN

Sağlık Bakanı Koca, yine bugün attığı bir başka tweet ile de sosyal medya kullanıcılarından tedbirlerle ilgili yardım talep etmişti. Herkesi profilinden bir mesaj yayınlamaya davet eden Koca, "BUGÜN PROFİLİNİZDEN SİZ DE BİR TEDBİR MESAJI VERİN. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan, 8 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 239 bin 622'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 16 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 829'a, toplam vaka sayısı ise 239 bin 622'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1172 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 222 bin 656'ya yükseldi.

Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır

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