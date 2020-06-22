Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti
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Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti
22.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:26

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti. 

Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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