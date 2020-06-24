Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı Sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik alanında uzman isimlerden oluşan Toplum Bilimleri Kurulu, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda YKS'ye ve Kurban Bayramı'na yönelik önlemler ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik alanında uzman isimlerden oluşan Toplum Bilimleri Kurulu ile koronavirüs sürecini değerlendirmek için dün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınacak ek tedbirler ve yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler ele alındı.

"EN KRİTİK UNSUR: GENÇLERİN KURALLARA UYMASI"

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, kurul üyesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, "Şunu bilelim; bütün dünyada kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bu salgının kontrolünün en kritik unsuru toplumun, özellikle de gençlerin kurallara uymasıdır. Eğer bu konuda gerekli özeni gösterirlerse, çok kısa sürede kayıplarımızı çok aşağılara çekebiliriz" diye konuştu.

"DÜNYADA TEKTİR"

Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu'nu, "Toplum olarak hastalığa karşı daha toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplum Bilimleri adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Toplumsal öneriler getirecek, bize hayatı kolayllaştıracak tekliflerde bulunacak. Bu salgınla mücadelede dünyada tektir" sözleriyle açıklamıştı.