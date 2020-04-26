Bakan Koca "Tedavideki başarımızın 5 nedeni var" dedi ve tek tek anlattı
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Bakan Koca "Tedavideki başarımızın 5 nedeni var" dedi ve tek tek anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de başarıyla yürütülen koronavirüs tedavisiyle ilgili olarak, "Başarımızın 5 nedeni var" dedi ve tek tek anlattı: Klorokin/ Hidroksiklorokine erken başlıyoruz, Azitromisini farklı kullanıyoruz, Favipiravir'den çok yararlandık, yoğun oksijen desteği veriyoruz ve hastanın pozisyonunu değiştirmek çok işe yaradı.

26.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:10
Bakan Koca

Geçtiğimiz gün, salgının başladığı günden bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını geçmesi ise herkesi umutlandırdı. Sevindiren tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavideki başarının 5 nedeni olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'na konuşan Bakan Koca, şunları söyledi:

KLOROKİN/HİDROKSİKLOROKİNE ERKEN BAŞLIYORUZ

"Ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb şikâyetleri olan herkesi "Bir ateş düşürücü al, istirahat et, evinden çıkma" diyen ülkelerden farklı olarak hastaneye çağırıyor, test ve tetkik yaparak kuşkulandığımız durumlarda da test neticelerini bile beklemeden klorokin ile tedaviye başlıyoruz.

AZİTROMİSİNİ FARKLI KULLANIYORUZ

Klorokin tedavisine ek olarak azitromisin isimli antibiyotiği diğer ülkelerden daha bilinçli ve erken devreye sokuyoruz. Bu, başarı oranımızı etkileyen önemli bir faktör oldu.

FAVİPİRAVİR'DEN ÇOK YARARLANDIK

İlk kez Çin'de kullanılan ve orada sadece yoğun bakımdaki entübe hastaları (genel durumu ağır, solunum yetmezliği ciddi vakalara) verilen Favipiravir'i de biz çoğu zaman erken dönemde devreye sokuyoruz.

Solunum sıkıntısının daha yeni başladığı, kan oksijen yoğunluğunun yeni yeni kritik değerlere düştüğü akciğer harabiyetinin erken dönemlerinde biz Favipiravir'i hemen devreye sokuyoruz. Bu sayede ciddi bir 'ön alma' başarısı yakaladığımızı düşünüyoruz.

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısının da yoğun bakım ve entübasyon uygulanan vaka sayısının da çok daha önemlisi kaybettiğimiz insanlarımızın az olmasının önemli bir nedeni de kanaatimce bu 'ön alma stratejisi'dir.

YOĞUN OKSİJEN DESTEĞİ VERİYORUZ

Bilinenden ve rutin uygulamalardan farklı olarak solunum sıkıntısı çeken hastalarımıza çok erken dönemde yüksek basınçlı oksijen tedavisi desteği uyguluyoruz. Farklı ve öncü ön alma stratejilerimizden biri de bu.

Bu farklı uygulama sayesinde solunum yetmezliğinden kaybettiğimiz vaka sayımızda çok şükür ciddi bir azalma oldu.

HASTANIN POZİSYONUNU DEĞİŞTİRMEK DE ÇOK İŞE YARADI

Kandaki oksijen yoğunluğunu arttırabilmek için uyguladığımız yüksek basınçlı oksijen desteği yanında ikinci ve farklı bir seçeneği daha devreye soktuk: Ağır solunum sıkıntısı yaşayan yoğun bakım hastalarını yüzükoyun yatırarak, akciğerdeki oksijen/karbondioksit değişimini kolaylaştırdık.

Bu basit pozisyon değişimi sayesinde daha fazla akciğer alanında oksijen değişiminin gerçekleştiğini ve kandaki oksijen yoğunluğunun memnuniyet verici seviyelere yükseldiğini tespit ettik. Bizim daha salgının başından beri uyguladığımız bu basit uygulamayı pek çok ülke daha geçtiğimiz hafta devreye sokmayı akıl etti!

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de Kovid-19 salgınında 868.565 kişiye test yapıldı, 107.773 kişide virüs tespit edildi. Bu hastalardan 25.582'i iyileşirken 2.706 hastamız kurtarılamayarak hayata veda etti.

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