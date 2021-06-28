Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti
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Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İzmir'de Dr. Lütfiye Şahin, 6 kişilik BioNTech aşısının bir kişinin eksik olması nedeniyle israf olmasına izin vermedi. Dr. Şahin, yoldan geçen üniversite öğrencisi Egemen Kurtoğlu'nu çağırarak hem gencin aşı olmasını sağladı hem de israfı önledi. Bu güzel olayı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Gün gelir herkes aşı olduğu günü unutur. Ama bazı aşı hikâyeleri unutulmaz. İşte Egemen'in hikâyesi" diyerek duyurdu.

Salgınla mücadelede aşılama uygulaması yurt genelinde sürüyor. Her gün aşılamada yeni rekor kırılırken bu süreçte sağlık çalışanlarının aşılama çabası da ilginç tesadüflerin yaşanmasına neden oluyor. Bu tesadüflerden birini de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Egemen Kurtoğlu yaşadı.

Bornova'da bir sağlık ocağında Dr. Lütfiye Şahin, korona aşısı için sadece 5 kişinin gelmesi sonrasında kapıya çıkarak 6. bir kişi arayışına girdi. BioNTech koronavirüs aşılarında özel saklama koşulları nedeniyle 6 kişi sırada olmadan aşı yapılmıyor. Eğer 6 kişilik grup tamamlanmazsa aşı israfı yaşanabilir. Bu nedenle Dr. Şahin, sokaktan geçen Egemen Kurtoğlu'nu çağırarak hem gencin aşısını yapmış oldu hem de aşının israfını önlemiş oldu.

"BU KADAR BASİT OLUYOR MUYDU' DEDİM"

Sağlık Ocağı'nın önünden geçerken doktorun kendisini davet ettiğini söyleyen Kurtoğlu, "Benim hakkım gelmişti ama geciktirmiştim aslında üşendiğim için gitmemiştim. Doktor hanım öyle söyleyince olmadım dedim, o da gel hemen yapalım dedi. Ben de 'bu kadar basit oluyor mu?' dedim hatta, 'evet bu kadar basit' dedi." diye konuştu.

"YOLDAN GEÇENLERİ DAVET EDİYORUZ"

Doktor Lütfiye Şahin de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen hafta aşı istasyonu oldu bizim kurum aşılamaya başladık. Tabii aşılar altışarlı şekilde hazırlanmış onu açmak için 6 kişinin bir arada olması gerekiyor. 6'yı tamamlamak için yoldan geçen vatandaşlara gençleri aşıya davet ettiğimiz de oldu, Egemen de bunlardan biriydi. 6 kişiyi arıyorduk, kendisine teklif ettik o da kabul etti, çok iyi etti."

Bakan Koca, bu güzel olayı "Gün gelir herkes aşı olduğu günü unutur. Ama bazı aşı hikâyeleri unutulmaz. İşte Egemen'in hikâyesi" diyerek paylaştı.

Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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