Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilk etabının hizmete açıldığını duyurdu. Baka Koca, yenilenen hastanenin koronavirüs hastalarına da hizmet sunacağını belirtti.
30.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabının hizmete açıldığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık alanında önemli bir sınav verdiğimiz bu günlerde hizmet kapasitemizi bir adım daha ileri taşıdık. Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA