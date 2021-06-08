Bakan Koca: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilecek (2)
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Bakan Koca: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilecek (2)

Bakan Koca: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilecek (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

'TİYATROCULARIMIZ İLAN ETTİĞİMİZ KAPSAMA DAHİL'Bakan Koca, tiyatrocu Behzat Uygur'un Twitter'dan sorduğu soruya "Tiyatrocular yok...Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?

'TİYATROCULARIMIZ İLAN ETTİĞİMİZ KAPSAMA DAHİL'

Bakan Koca, tiyatrocu Behzat Uygur'un Twitter'dan sorduğu soruya "Tiyatrocular yok…Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" sorusuna cevap verdi. Koca, Uygur'a verdiği cevabında "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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