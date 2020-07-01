Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan ve tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizin; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün yayılma hızının azaldığı yönündeki düşüncenin son derece yanlış olduğunu dile getiren Bakan Koca, bu duruma vakaların arttığı iller üzerinden örnek verdi. "Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa ve Diyarbakır'da vaka sayıları arttı" diyen Bakan Koca, toplam vakaların Yüzde 53,74'ü İstanbul'da tespit edildiğini söyledi. ÖRNEK OLAN 5 İLİMİZİ DE PAYLAŞTI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuşmasının devamında koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarıyla örnek olan 5 ilimizi de paylaştı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz" dedi.