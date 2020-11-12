Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. Bakan Koca, ayrıca Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerine göre, ağır hasta sayısı her geçen gün artıyor ve ciddi seviyelere doğru ilerliyor.