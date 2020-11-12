Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti

12.11.2020 23:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. Bakan Koca, ayrıca Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerine göre, ağır hasta sayısı her geçen gün artıyor ve ciddi seviyelere doğru ilerliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti

VİDEODA YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN ZORLUĞU ANLATILDI

Ayrıca Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımlarda Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi. Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi.

Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti
Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Meral Akşener Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Madonna Özge Özder Demet Akalın Hazar Ergüçlü
Spor Deniz Türüç Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Kaza Türk Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 00:48:56. #1.15#
title