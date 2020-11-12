Bakan Koca, yoğun bakım görüntülerini paylaşıp servislerin zorluğuna dikkat çekti
12.11.2020 23:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı. Bakan Koca, ayrıca Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerine göre, ağır hasta sayısı her geçen gün artıyor ve ciddi seviyelere doğru ilerliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur" ifadelerini kullandı.
VİDEODA YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN ZORLUĞU ANLATILDI
Ayrıca Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımlarda Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi. Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK