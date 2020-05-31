Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
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Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs salgını ile ilgili en çok merak edilen "Salgın ne zaman bitecek?" ve "İkinci dalga bekleniyor mu?" sorularına, "Kurallara uyulması halinde ikinci bir dalga beklemiyoruz. Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlama kolay olmaz" şeklinde yanıt verdi.

31.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili en çok merak edilen "Salgın ne zaman bitecek?" ve "İkinci dalga bekleniyor mu?" sorularına cevap verdi. Kurallara uyulması halinde ikinci bir dalga beklemediklerini dile getiren Bakan Koca, "Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlama kolay olmaz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ORDUMUZLA BAŞARIYI SAĞLADIK"

Bakan Koca, CNN Türk'te Fulya Öztürk'e koronavirüs sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Acil durum hastanesi konseptinin gerekli olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı" dedi.

"YENİ DÖNEMDE MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN İHMAL EDİLMEMELİ"

Koronavirüsle mücadelede ikinci döneme "Kontrollü Sosyal Hayat" adını verdiklerini hatırlatan Bakan Koca, bu dönemde ihmal edilmemesi gerek 3 şeyi sıraladı. Koca, "Maskeyi asla ihmal etmeyelim. Sosyal mesafe önemli. El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR DALGA BEKLEMİYORUM"

Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldiğini ve 6 haftalık sürede ilk dönemin tamamlandığını söyledi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi. Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı. Yeni bir dalga beklemiyorum, kurallara uyalım" dedi.

"DÜNYADA BİTMEDİKÇE TÜRKİYE'DE SIFIRLAMA OLMAZ"

Herkesin cevabını merak ettiği "Türkiye'de salgın ne zaman biter?" sorusuna da cevap veren Bakan Koca, "". Çünkü Türkiye, Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı

Güncel Manşet

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