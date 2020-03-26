Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
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Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Kimlere test yapılmalı?" başlıklı bir paylaşım yaptı. Özellikle ateş, öksürük yakınması ve solunum sıkıntı olan vatandaşlara test yapılması gerektiğini belirten Bakan Koca, "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok" dedi.

26.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:56
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor" diyerek vatandaşları uyaran Bakan Koca, özellikle öksürük yakınması ve solunum sıkıntı olan vatandaşlara testin yapılması gerektiğini ifade etti.

"HERKESİN TEST YAPTIRMASI DİYE BİR UYGULAMA YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında koronavirüs testi ile ilgili yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından "Kimlere test yapılmalı?" başlığıyla paylaştı. Vatandaşları test konusunda uyaran Bakan Koca, "Kimlere test yapılmalı? Vatandaşlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum; Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok. Çünkü test yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür ve rahat hissedebilirsiniz. Ama 3 ya da 5 gün sonra pozitif çıkabilir. O dönemde birçok kimseye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virüs taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Yani herkes bu virüsü taşıyor olduğunu ve bunu birilerine bulaştırabileceğini düşünerek davranıyor olmalı. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse, bu olmayacağınız anlamına gelmez. 3-5 gün sonra tekrar pozitif çıkabilir. O nedenle biz 14 günlük süreyi önemsiyoruz. Çünkü negatif olduğu dönemden itibaren 14 gün olabilir" ifadelerini kullandı.

"TESTİ HEKİM UYGUN GÖRÜRSE YAPTIRMALIYIZ"

Bakan Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bilim Kurulu bunun algoritmasını başından itibaren, sürekli değiştirerek bugünlere geldi. Yani baştan Çin öyküsü olandı, devamında İran öyküsü olandı, devamında yurt dışı öyküsü olandı. Devamında artık ateş, öksürük yakınması, solunum sıkıntısı olan neredeyse herkes. Dolayısıyla dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız.

Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir

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