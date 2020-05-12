Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın döneminde şükran duygularının ifadesinin zor olduğunu belirterek, "Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz. Bu söz, ilk kez bugünlerde Türkiye'de söylenmeliydi." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
12.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:15

Bakan Koca, 12 Mayıs "Hemşireler Günü" dolayısıyla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde görev yapan hemşirelerin yer aldığı video paylaştı.

Günün kahramanlarının hemşireler olduğunu belirten Koca, bugün dünyanın 12 Mayıs'ın daha önce hiç olmadığı kadar farkında olduğunu, bu günün adeta bir kahramanlar günü olarak kutlandığını ifade etti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MÜCADELESİ KAYITLARA GEÇMELİDİR"

Hekimlik sanatının, her zaman hemşirelerle birlikte icra edildiğini belirten Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: "Tarih her şeyi yazar. Ama yazmayı unuttuğu şeyler de oldu. Hekimlik sanatı, her zaman hemşirelerle birlikte icra edildi. Doktorlar, modern tıbbı kurarken, bunda hemşirelerin de katkısı vardı. İnsanlık tarihi, bugün anılandan çok daha fazla hemşirenin adını kültürün bir parçası yapmalıydı. Şahsen, bu pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz olduğuna inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Hemşirelik, güçlü kişilik gerektiren bir meslektir. Yüksek bir gözlem kabiliyeti demektir. Her hemşire, bir iletişim ustasıdır. Duyarlılığı ile adeta bir hasta yakını, bilgisiyle bir uzmandır. Hemşire, her hastada insana ve hastalığa dair yeni şeyler öğrenir. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi ve sanatı birlikte içerir."

SALGINDA HEMŞİRELERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Salgın döneminde, hemşirelerin görevlerinde çok iyi olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydeden Koca, tarihçi Stephen Ambrose'nin, "Hemşireleri çok fazla övmek mümkün değildir" sözüne değinerek, "Türkçesi tam şöyle: 'Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz.' Bu sözü kıskanıyoruz. Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye'de söylenmeliydi. 12 Mayıs hemşireler gününüz kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı

Kaynak: DHA

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