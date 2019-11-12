Bakan Koca'dan 'Dünya Zatürre Günü' mesajı

12.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:07

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, soğuk havalarda zayıflayan bağışıklık sisteminin zatürreye neden olabildiğini, bu nedenle hastalığa yakalanmamak için vatandaşların sağlıklı beslenmesi ve düzenli kontrollerini yapması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Soğuk havalarda zayıflayan bağışıklık sistemi zatürreye neden olabilir. Bu nedenle hastalığa yakalanmamak için sağlıklı beslenin ve düzenli kontrollerinizi aksatmamaya özen gösterin. Sağlıklı nefes, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve uzun bir yaşamın kaynağıdır."

Kaynak: DHA