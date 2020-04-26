Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iftar konusunda uyarıda bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına karşı (Kovid-19) ilk günden bu yana yaptığı uyarılara bir yenisini daha ekledi. İnsanların sadece dışarıda dolaşırken sosyal mesafeye uymasının yetmeyeceğinin altını her fırsatta çizen Koca, sık sık sosyal izolasyona dikkat çekerek, bireylerin evlerinde dahi dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Türkiye'nin 'iftar' yapmasından dolayı da daha önce uyarılarda bulunan Koca, bu Ramazan'da insanlarla iç içe olmayıp, gelecek Ramazan'a kadar sabretmelerini istedi.

"BİRİ TUZ YERİNE KORONAVİRÜS UZATABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sosyal izolasyonun önemine dikkat çekerek Ramazan ayına ilişkin olarak bazı uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında "Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullandı.