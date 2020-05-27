Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı için paylaşım
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Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı için paylaşım

Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı için paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

27.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:18

Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı için paylaşım

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2007'de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe'de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden eczacı için paylaşım

Kaynak: İHA

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