Bakan Koca'dan Çin aşısıyla ilgili eleştirilere sert yanıt: Türkiye bu kadar zavallı mı?

Türkiye'de önümüzdeki hafta vurulmaya başlanacak Çin aşısıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak?" sözleriyle yanıt verdi.

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken aşı çalışmalarıyla ilgili de umut verici gelişmeler yaşanıyor. Üzerine çalışılan aşılardan biri olan ve Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği Çin'in Sinovac aşısı önümüzdeki haftadan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak. Aşıyla ilgili tereddütler devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Koca'ya yöneltilen sorulardan bazıları;

– Çin aşısıyla ilgili eleştiriler var. Deniyor ki bu aşının Faz 3 sonuçları, etki yüzdesi ilan edilmedi. Ne olduğu bilinmiyor.

Türkiye bu kadar zavallı mı? Sonuçlarını bilmediğimiz aşıyı 83 milyona yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Türkiye bu kadar mı sorumsuz davranacak? Yurt dışında akredite olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarı var. Hangi aşı olursa olsun, akredite olan, uluslararası boyutta tanınan laboratuvarlarımızda incelemelerimizi yapmadıkça (aşılara) ne ruhsat veririz, ne vatandaşımıza kullandırırız. Kim olursa olsun, BioNTech dahil.

BioNTech, Faz 3 sonuçlarını tamamladı mı? Değil. Ne yaptı? Erken sonuçları açıkladı. Çin de erken sonuçları açıklamadıkça, biz bu sonuçları bilmedikçe, bizim Türkiye'deki sonuçlarımız ortaya çıkmadıkça, TİTCK ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında incelemeler tamamlanmadıkça vatandaşımıza aşı yapılamaz. Biz testlerimizi yapmadıkça, dünyada test sonuçları açıklanmadıkça ruhsat vermeyiz. Ruhsat vermediğimizi ülkede kullandırmayız.

– Ne zaman aşıya başlanacak?

Aşı 11 Aralık'tan sonra gelecek. İncelemelerin bir süresi var, iki hafta gibi. Ay sonu olacağını tahmin ediyoruz.

– Ay sonu gibi aşılamaya başlanır yani.

Öyle tahmin ediyorum. Hazırlığımız o yönde.

– Çin aşısının ucuz olduğu için alındığı doğru mu?

İnaktif aşılar en pahalı aşılardır. Bu aşılar geleneksel ve doğal aşılardır. Kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Rus aşısı dahil, mRNA aşıları daha çok ve kolay üretilir. Küçük ortamlarda, yoğun üretilen, ucuz aşılardır. Dünya onun için buna yöneliyor. İnaktif aşı daha büyük ortamda üretiliyor. Hücreyi üretmek gerekir. Öbürü sentetik, yapay. Daha kolay, daha ucuz.