Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak yaptığı "sosyal mesafe" çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Bursa'da çarşı ve pazara çıkan vatandaşların, sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak sosyal mesafe uyarısında bulunmuştu. Ancak Bakan Koca'nın uyarısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Bursa'da çarşı ve pazarlara çıka vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.

BURSA'DA VATANDAŞLAR ÇARŞI VE PAZARA AKIN ETTİ

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu. Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı "sosyal mesafe" çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi.

Kaynak: DHA