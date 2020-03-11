Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüsle ilgili 14 kuralı canlı yayında açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve son olarak Türkiye'den de 1 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ortak bir açıklama yaptı.

Sözü ilk olarak Sağlık Bakanı Koca aldı. Koca, koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı canlı yayında tüm Türkiye'ye ilan etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI 14 GÜN KURALI

- Son 14 gün içerisinde koronavirus olan ülkelerden gelinmesi halinde Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları şu şekilde:

- Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmaması tavsiye ediliyor.

- Evden çıkılacaksa maske takılmalı

- Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı

- Ziyaretçi kabul etmeyin

- Ayrı bir odada kalın

- Odanızı sık sık havalandırın

- Mümkünse ayrı tuvalet kullanın

- Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı

- Evde de tıbbi maske takılmalı