Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü

Kontrollü normalleşme kararının ardından vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. 15 gündeki performansın istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Koca, "Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastaneye yansımaya başlamadı" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kontrollü normalleşme sürecinden sonra artan vaka sayılarına dikkat çeken Koca, performansın istenilen düzeyde olmadığını aktardı. Çoğu ilde vaka artışı yaşandığını söyleyen Koca, bunların henüz hastaneye yansımadığını belirtti.

"AY SONUNA KADAR 4.5 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI GELECEK"

Koronavirüs aşısında yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle bir kez daha huzurlarınızdayım.

"GÖSTERECEĞİNİZ İRADE SONUÇLARINI YAKINDA ORTAYA KOYACAKTIR"

Bildiğiniz gibi, kontrollü normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz, bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur.

"VİRÜSE SOSYAL HAYATI ELE GEÇİRME FIRSATI VERMEYİN"

Yine de bilmeliyiz ki, sonuçlar zamanla alınırken salgın kısa sürelerde tırmanışa geçebilmektedir. Bu sebeple, sözlerimin başında bir uyarıda bulunmak istiyorum: Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin! Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı, kaybetmeyin!

"KONUŞANLAR YA DA SÖZE KARIŞANLAR ÇOK OLUR"

Salgınlar, birlikte tecrübe ettiğimiz gibi, çok büyük olaylardır. Büyük olaylar üzerinde konuşanlar ya da söze karışanlar çok olur. Sözleri, sorumluluk almalarını gerektirmez. Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, Bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun.

"ÜLKEMİZ GAYET İYİ BİR DURUMDA"

Hatırlarsanız, salgının ilk günlerinde "Sorun küresel, mücadele ulusal." demiştim. Emin olun ki, artık yakından takip etmediğiniz ülkelere kıyasla ülkemiz gayet iyi bir durumda. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Strateji, riskin bütün ülkede eşit olmadığı gerçeğine dayanıyor. Tedbirlerin ciddiyet derecesi de ilden ile farklılık gösteriyor.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER İÇİN UYARI

Yüksek ve Çok Yüksek Risk Gruplarındaki illerimizin sakinlerinden istirhamım şudur: Riski yüksek iller, tedbirlerin ciddiyetinin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat şehrinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan, taleplerinin bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Sizlerin yaşama şartlarını bizden iyi bilen onlardır. Günlük hayatınıza getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun.

"2021 YILI UMUT VE ZAFER YILIDIR"

Salgının bir yılını ele aldığım konuşmada demiştim ki, bilimin zaferi çok yakın. Ama biliyorsunuz, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım. Koronavirüsün kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır.

"TEDBİR İNSANLIK BORCU, YURTTAŞLIK ÖDEVİDİR"

Çeşitli kısıtlamaların yerini şimdi serbestlikler aldı. Sosyal hareketlilik arttı. Bu demektir ki, virüsün hareket imkanı da arttı. Maharet, tedbirlere uyarak, bu imkanı virüse tanımamaktır. Sokağa çıkan her insan bu bilinçle hareket etmelidir. Yoksa ihmallerimizden başka bir gücü olmayan virüs bizi yeni zorluklara mahkûm eder. Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Bu nedenle tedbir şahsi bir karar değildir. Bir insanlık borcu, bir yurttaşlık ödevidir.

"MAALESEF ÇOĞU İLİMİZDE VAKA ARTIŞI GÖRÜLDÜ"

Bilim Kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son on beş günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı.

"İLLERİMİZDEKİ VAKA ARTIŞ SEYRİ BİR SÜRE DAHA TAKİP EDİLECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kabine toplantısında açıkladığı üzere, renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız, istenilen düzeyde olmasa da, meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ

Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim.

"5800 DOZ BİONTECH AŞISI ÜLEMİZE ULAŞTI, BU AY 4.5 MİLYON DOZ DAHA GELECEK"

Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum: Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak.

"YAŞINIZ 60-65 ARASINDAYSA TELEFON MESAJLARINIZI DİKKATLE TAKİP EDİN"

Bir diğer haberimse şu: Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.

"MUTANT VİRÜSLER DAHA ZAYIF FAKAT DAHA KOLAY BULAŞIYOR"

Konuşmama son verirken, belirtmek istediğim bir husus daha var. Bildiğiniz gibi, virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler, daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor. Endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum"