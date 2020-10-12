Bakan Koca: Ayasofya için özel koronavirüs bildirimi olmadı

Koronavirüs sürecinde vatandaşların merak ettiği konulardan biri 'Ayasofya açılışında kaç kişiye koronavirüs bulaştığı' olmuştu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, Ayasofya'ya özel bir bildirimin olmadığını söyledi ve "Ayasofya'ya sadece İstanbul'dan değil, birçok bölgeden kişiler geldi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Ertuğrul Özkök ile uçakta özel bir röportaj gerçekleştiren Koca merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Özkök röportaj başında ideolojik gözle bakmayan insanlardan görüş aldığını bildirirken, Koca'nın "Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın" cevabını verdiğini söyledi. Röportajın en dikkat çeken yerlerden biri ise Ayasofya konusu oldu.

"AYASOFYA'YA ÖZEL BİR BİLDİRİM OLMADI"

Vatandaşlar uzun bir süre,Ayasofya'nın açılışına katılan vatandaşlara koronavirüs bulaşıp bulaşmadığını merak etmişti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ayasofya'ya özel bir bildirim olmadı. Ayasofya'ya sadece İstanbul'dan değil, birçok bölgeden kişiler geldi. Ama biz esas en büyük sıçramayı bayramda yaşadık. Bayram ve sonrası bütün Türkiye'ye dağıldı" dedi.

MİLLİ MENFAATTEN KASTIM VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI"

Özkök, geçen günlerde Bakan Koca'nın yaptığı "Milli menfaatler için bazı bilgileri vermiyoruz" şeklindeki açıklamayı da hatırlattı. Bu konuda yanlış anlaşıldığını belirten Koca, "Orada yanlış anlaşıldım. Benim milli menfaatten kastım, vatandaşımızın sağlığından öte bir şey değil" dedi.

"HERKESİN KİŞİSEL AŞISI MASKE"

Aşı ve maske üzerine değerlendirmelerde bulunan Koca, maskenin aşıdan daha çok insanı koruduğuna dikkat çekti ve "Şunu çok iyi biliyoruz: Maske yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlıyor. Aşının ise yüzde 50-60'ları geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla şu dönemde herkesin kişisel aşısı aslında maske. Yani bütün toplumu aşılasak bile, maskenin koruduğu kadar korumayacak. O nedenle maske, sosyal mesafe ve kalabalık ortamlardan kaçınma çok önemli olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

TURİSTLERİN DURUMU AVRUPA BİRLİĞİ'NE BİLDİRİLİYOR

Yaz aylarında Türkiye'ye turist olarak gelenlerde saptanan vaka olduğunu belirten Koca, "Bölgeyle ilgili her ülkeye bildiriyoruz. Özellikle 4 ili; Muğla, İzmir, Antalya, Aydın'la ilgili bilgileri her gün Avrupa Birliği'ne bildiriyoruz. Bu rakamlar net belli" ifadelerini kullandı.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Uzman isimlerin konuştuğu sürü bağışıklığı ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Koca, sürü bağışıklığının kolay olmadığını söyledi ve "Çünkü toplumun yüzde 60-65'inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86'ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15'inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30'larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65'ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.