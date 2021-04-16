"Annem inat ediyor" diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti
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"Annem inat ediyor" diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti

Haberler.com / Serap Ilgın - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek "Annem aşı olmak istemiyor" diyen genç kızın sesine kulak verdi. Aileye telefonla ulaşan Koca, anaokulu öğretmeni kadını ikna etti. Genç kız, o anları sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'de neredeyse her 4 kişiden biri sırası geldiği halde koronavirüs aşısını yaptırmadı. Sağlık Bakanlığı, bu kişileri ikna etmek için "Aşı timleri" oluşturulacağını açıkladı.

"ANNEMİ İKNA EDEMEZSİNİZ" DEYİP BAKAN KOCA'YI ETİKETLEDİ

İkna konusunda ilk çalışmayı yapan isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Twitter'dan "Annem anaokulu öğretmeni istese tam şu an aşı olabilir ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun" yazıp Bakan Koca'yı etiketleyen İrem'in bu sözleri sonrası ekipler harekete geçti. Aileye telefonla ulaşan Koca, aşı konusunda olumsuz düşünen anneyi sözleriyle ikna etti.

'Annem inat ediyor' diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti

"ANNENİZİN AŞI OLMAYI KABUL ETMESİNDEN HEPİMİZ MUTLUYUZ"

"Annem ikna edildi, ekipler evimize aşı yapmaya geldi. İlginiz ve emeğiniz için çok teşekkür ederiz" diye tweet atan İrem, Bakan Koca'yla yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin anları da paylaştı. Videoyu kendi hesabında paylaşan Fahrettin Koca ise, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" notunu düştü.

'Annem inat ediyor' diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti

Videoda öğretmenlerin aşı olmasının önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Aşı sorununu çözelim istiyoruz. Sorun olduğu söylenince yaptırmamak gibi bir sebep olmamalı. Gerekiyorsa görüşelim istedim" dedi.

'Annem inat ediyor' diye tweet attı, ekipler harekete geçti! Bakan Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonda ikna etti
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Serap Ilgın
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Haber Yorumları (1)
SERKAN BAŞ: Görsele baktığımda neden aşı olmak istemediğine pek şaşırmadım... Bunların olayı bu. Çocuğunun yazdıkları her şeyi anlatıyor. Zaten yıllardır bir gerekçeleri ve bilgileri olmadan yaptıkları seçimlerin ceremesini çekmekteyiz. :)
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