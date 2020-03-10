Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD vatandaşı 86 yaşındaki bir kadına Türkiye ziyaretinden sonra koronavirüs teşhisi konulduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir" dedi.

10.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

ABD'nin Maryland eyaleti Valisi Larry Hogan, 86 yaşındaki bir kadının Türkiye ziyareti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemişti. Marylan Valisi'nin bu açıklaması sonrası medyada yer alan "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" haberlerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

"TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEMİŞTİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftanın kayıtlarında 86 yaşında ABD vatandaşı bir kadının olduğunu ve Türkiye'yi ziyaret etmediğini belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD VATANDAŞI, 86 YAŞINDAKİ KADIN HASTAYA, Türkiye ziyaretinden sonra Koronavirüs tanısı konduğu haberi yayıldı. Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir. 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi' iddiasını yalanladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ABD vatandaşı kadında Türkiye ziyareti sonrası korona tespit edildi' iddiasını yalanladı

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