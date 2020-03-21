Bakan Koca: Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koordinasyon toplantısından ayrıldı.
21.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:43
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koordinasyon toplantısından ayrıldı.
- İstanbul
Toplantı bitiminde hastaneden ayrılrken Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA