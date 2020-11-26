Edirne'de 1 milimetre kuralı: Tüm ulaşım araçları boşluk kalamayacak şekilde dezenfekte edilecek
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Edirne'de 1 milimetre kuralı: Tüm ulaşım araçları boşluk kalamayacak şekilde dezenfekte edilecek

26.11.2020 09:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:06

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı vaka artışı yaşanan 15 il arasında yer alan Edirne'de, koronavirüsle mücadele kapsamında "1 militmetre" kuralı getirildi. Vali Ekrem Canalp'in talimatı üzerine artık tüm ulaşım araçları yolcu inip-bindiğinde 1 milimetre kalmayacak şekilde dezenfekte edilecek.

Koronavirüs salgınında bulaşın arttığı ve en riskli alanların başında pazaryerlerinin, marketlerin ve ulaşım araçlarının geldiğini belirten Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, koronavirüsle mücadelede Edirne'de valilik ve belediye olarak çok iyi koordinasyon içerisinde olduklarını ve bulaşma riskinin bulunduğu alanlarda yoğun mücadele gerçekleştirdiklerini anlattı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Vatandaşların pazaryerlerini ve ulaşım araçlarını mecburen kullanmak zorunda kaldıkları için koronavirüsle mücadele de bu alanlara çok daha fazla önem verdiklerine dikkat çeken Uysal, mücadele kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Türkiye'de bir ilke imza atıldığını açıkladı. Kent genelinde bulunan tüm ticari taksilerle birlikte tüm ulaşım araçlarına el tipi küçük ilaçlama pompası dağıtıldığını ve limitsiz dezenfektan verildiğini belirtti.

1 MİLİMETRE BOŞLUK KALMAYACAK

Edirne İl Özel İdaresi'nde üretilen tonlarca dezenfektanın ücretsiz dağıtıldığını vurgulayan Uysal, her müşteri indiğinde araçlarda 1 milimetre dahi boşluk kalmayacak şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiğine dikkat çekti.

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EN GÜVENLİ 'ADA'

Koronavirüsle mücadele de Edirne halkının da çok bilinçli olduğunu kaydeden Uysal, bulaş riskinin Türkiye'de zirve yaptığını ifade etti. Edirne'nin bir yanında Bulgaristan ülkesi, diğer yanlarında İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehirleri'nin olmasına rağmen Türkiye'de en güvenli yerlerden biri olmasını sürdürdüğünü açıklayan Uysal, Edirne'nin dört çevresine rağmen güvenli ada olduğunu belirterek, koronavirüsle mücadelede en önemli etkenin ilaçlama, kontrol ve denetim olduğuna vurgu yaptı.

Edirne'de 1 milimetre kuralı: Tüm ulaşım araçları boşluk kalamayacak şekilde dezenfekte edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

Haber Yorumları (1)
SULTANLARIN ŞEHRİ: Sayın valim lütfen toplu taşımada yoğunluğa da bir çare araçlar da çok yoğunluk var iş çıkış saatleri
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