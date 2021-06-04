Bakan Koca: 30 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

Koronavirüse karşı ülkemizde 14 Ocak'ta başlatılan aşılama uygulaması, tüm hızıyla devam ediyor. Almanya-ABD ortaklığında geliştirilen Biontech aşısının yanı sıra ülkemizde kullanılan aşılardan bir diğeri ise Çinli Sinovac oldu. Rus aşısı Sputnik'in de ilerleyen günlerde uygulamada kullanılması bekleniyor.

"TOPLAM 30 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI"

Bu gelişmelerin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

3 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 114 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 882'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 270 bin 299'a yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 540 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 219 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı