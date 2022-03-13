BAKAN KİRİŞÇİ KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım fuarının ardından Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ile MHP teşkilatlarını ziyaret etti. MHP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, Çiftçiyi de bizim tarım teşkilatlarımızı da yoran bu desteklerin çokluğu ve çeşitliliği, hiç kimsenin de sayamadığı bir boyutta. Bunlarda bir sadeleştirme yapacağız. Bunu söylerken şunu da göz ardı etmememiz lazım. Girdileri konuşacağız ama bir yandan da ürünün kendisini de bugünkü geldiği noktayı da konuşmamız lazım. TMO'nun 2 bin 250 lira olarak açıklandığı buğdayın ton fiyatı, bugün 5 bin liranın üzerinde olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi bu tarafa da bakmamız lazım. Ayçiçeği farklı mı Hayır. Pamuk farklı mı O da aynı şekilde. Biz üreticimizi bir yeni dönemde cesaretlendireceğiz. Daha fazla üretmesini isteyeceğiz. Sonra da diyeceğiz ki, sen üret yeter. Çiftçinin alın terini mutlaka ziyadesiyle karşılayacağız. Böyle bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız. Tabii karınca misali biz bir yola çıktık ve çıktığımız yolda niyetlerimiz bizim için öncelikli olarak önemli ama devamında da amellerimiz. Niyetimiz var. İyi niyetliyiz. Ama amellerimiz de üreticimizin, çiftçimizin acılarını, ıstıraplarını, yaşadığı birtakım sıkıntıları dindirecek cinsten olacak dedi.