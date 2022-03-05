Bakan Kirişci: "Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci: "Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Kirişci:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık. Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, Bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla Tarım ve Orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sosyal paylaşım sitesi, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Twitter, Güncel, Haberler

title