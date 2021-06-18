Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
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Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi

Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Aksaray'a yapılması planlanan ve yapımı devam eden gençlik ve spor yatırımlarının protokol imzaları için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Genç Osmanları yetiştiren bu şehirde yeni gençleri ülkemize, insanlığa kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız"...

Aksaray'a yapılması planlanan ve yapımı devam eden gençlik ve spor yatırımlarının protokol imzaları için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Genç Osmanları yetiştiren bu şehirde yeni gençleri ülkemize, insanlığa kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız" diyerek tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aksaray'a yapılması planlanan ve yapımı devam eden spor tesisleri ile gençliğe dair projelerin protokol imzaları için düzenlenen törene katılan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Aksaray Valiliği'ni ziyaret etti. Cuma Namazı için Ulu Camiye giden Bakan Kasapoğlu, Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte vatandaşlara kitap dağıttı. Cuma Namazı sonrası Aksaray Belediyesi ve AK Parti İl Teşkilatını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İl Başkanı Hüseyin Altınsoy tarafından hediye takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezinde model uçak eğitimi alan pilotları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu daha sonra Aksaray-Konya Karayolu üzerinde bulunan model uçak pistinde pilotlarla birlikte model uçak uçurdu.

Ardından Kültür Merkezinde protokol imza törenine geçen Kasapoğlu burada gençlere seslenerek, "Tesislerimiz milletimizin, gençlerimizin emrindedir, emrinde olmaya devam edecek. Yeter ki sizler bu tesisleri sahiplenin. Tesisler sizin, her imkan sizin için ve biz insanın hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışıyla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Valimize teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren Aksaray'ın gençliğine dair, spora dair, eğitim hayatına dair tüm dertlerini en güçlü şekilde sahiplenmesi bu anlamda yeni projelerin arayışı içinde olması ve bizimle inşallah hep bugüne kadar ve bundan sonraki süreçte katkılarımız hep devam edecek. Milletvekilimiz sağ olsun her zaman hem kendi birikimleri ile hem de bundan sonraki sürece dair destekleriyle hep yanımızda. Hep birlikte olacağız. Sinerji bizim en büyük gücümüz. Birlik ve beraberlik en büyük imkanımız. Bizler inşallah bu sinerjiyle bu güçle inanıyorum ki, her alanda öncü gençleriyle sporda, sanatta, bilimde, kültürde Genç Osmanları yetiştiren bu şehirde yeni gençleri ülkemize, insanlığa kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

(Yavuz Akkan/İHA)

Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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