Bakan Kasapoğlu ve Zeybekci, Roman Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "31 Mart akşamı AK Parti bayrağını, İzmir Büyükşehir Belediyesine, Konak Belediyesine, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz an İzmir'in kurtulma zamanıdır." dedi.

Hilal Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, davul ve zurna eşliğinde "Tepecikli kadınlardan Kasımpaşalıya selamlar" yazılı pankartla karşılandı.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile sabah kentin sorunlarını konuştuklarını, kentin bundan sonra AK Parti belediyeleri gibi hizmet alacağına inandığını belirterek, "Yeter ki İzmir'in bu makus talihine son verin. İzmir'i sefaletten kurtarın. 31 Mart akşamı AK Parti bayrağını, İzmir Büyükşehir Belediyesine, Konak Belediyesine, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz an İzmir'in kurtulma zamanıdır." diye konuştu.

Kasapoğlu, mahallede faaliyet gösteren ancak kapanan Hür Adaletspor ve Hücumspor'u tekrar açacaklarını, mevcut futbol sahasını yenileyeceklerini ve en kısa zamanda bir Gençlik Merkezi açacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "İstanbul'u teslim aldığında çöp, çamur, çukur, trafik, hava kirliliği başta olmak üzere pek çok derdi vardı. Cumhurbaşkanımız başladı hizmet etmeye, kendisine 5 yılını tamamlamaya bile fırsat vermediler. 4,5 senede İstanbul'u baştan sonra imar etti. Bir şiiri gerekçe gösterdiler, hapse gönderdiler. O 'bu şarkı, burada bitmez' dedi. Sizler de o şarkıyı orada bitirmediniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, "İnşallah İzmir'i AK belediyecilikle tanıştıralım, emin ellere teslim edelim. İnşallah o gece zeybek oynama vaktidir. Zeybekci başkanımızla." dedi.

"İzmir'i siz kurtaracaksınız"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de İzmir'i yönetmeye ve hükmetmeye talip olmadıklarını, amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu söyledi.

"İzmir artık patinaj yapmaktan, geri kaymaktan kurtulacak mı?" diye soran Zeybekci, "Allah'ın izniye 'o sene, bu sene' diyoruz. 'O sene bu sene' inşallah. İzmir bu değişimi birlikte yaşayacak. Bazı yerlerde kardeşlerimiz bize bağırıyor, diyor ki 'Kurtar İzmir'i." Ben diyorum ki 'Hayır, İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmetkar olacağız." şeklinde konuştu.

Zeybekci, 31 Mart akşamına kadar zeybek oynamayacaklarını belirterek, "O gün bir oynayacağız ki birilerinin rüyalarına girecek inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliğe, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Cemal Bekle ile AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu da katıldı.

Kaynak: AA