Bakan Kasapoğlu, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası" ödül törenine katıldı
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Bakan Kasapoğlu, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası" ödül törenine katıldı

28.11.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:22

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Global Spor Kulübünde düzenlenen "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Global Spor Kulübünde düzenlenen "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katıldı.

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Bakan Kasapoğlu, 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası' ödül törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası' ödül törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası' ödül törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası' ödül törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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