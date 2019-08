Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol Takımı'na destek

20.08.2019 20:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'daki son hazırlığını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen milli takımın antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Oyuncularla tek tek görüşen ve sohbet eden Kasapoğlu, millilere organizasyonda başarılar diledi.

Ziyarette açıklama yapan Kasapoğlu, önemli organizasyon öncesinde takımı uğurlamak üzere geldiklerini belirterek, "Federasyon başkanımızla zaten sürekli irtibat halindeyiz. Takımımızın atmosferinden her zaman haberimiz var. Güzel atmosferi hep birlikte gözlemledik. Ekip anlamında arkadaşlarımızı kararlı gördüm, o bakımdan mutluyum." dedi.

Genç bir kadronun olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Altyapıdan yetişen ekip var, gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin inşallah o mücadeledeki kararlılığı, son saliseye kadar mücadele azmini gösterip bizi mutlu edeceklerine inanıyoruz. Olimpiyatlara katılmak önemli merhale olur. İnşallah bunu da kat etmiş olacağız. Takımımıza başarılar diliyoruz. Fırsatımızı ayarlamaya çalışacağız, onlarla beraber olacağız, gönlümüzün beraber olduğu gibi. İnşallah onları mutlulukla, sevinçle, başarılarla uğurladığımız gibi karşılayacağız." diye konuştu.

Türkoğlu: "Herkes her şeyin bilincinde"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise organizasyonun ülke olarak en önemsedikleri konulardan biri olduğunu dile getirdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında her zaman olmaları gerektiğini anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımıza, değerli büyüğüme yoğun zamanında bize vakit ayırdığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sporculuk hayatımızda da her zaman devlet büyüklerimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta birebir desteğini hisseden, yöneticilik alamında da hisseden biriyim. Sayın Bakanımızın da bu süreçte federasyon başkanı olarak bana gösterdiği, sporcu arkadaşlarımıza gösterdiği destek, oyuncuları mutlu edecektir. Ülke olarak, sporcu olarak, spor yöneticisi olarak devletle iç içe olmak, desteğini hissetmek sporcuları olumlu etkilemiştir."

Milli takımın hedefinin öncelikle gruptan çıkmak olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Milli takım olarak 2020 Olimpiyat Oyunları'nda eleme oynama fırsatı yakalama durumumuz var. Herkes her şeyin bilincinde. İnşallah tüm ülkeyi mutlu edecek bir başarı elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca: "Hepimizde dünya şampiyonluğu heyecanı var"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise İstanbul'daki hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Son antrenmanımızı yaptık. Gece Çin'e gidiyoruz. Orada 3 hazırlık maçı daha var, yapacağımız antrenmanlar da var. Onlar da önemli, hazırlanacağımız kısımlar var. Sakatlık olmadan bitirdik, sakatlar da iyileşti. Yunanistan'da güçlü bir takıma geriden gelerek kazanmak önemliydi. Hepimizde dünya şampiyonluğu heyecanı var. İnşallah yolculuk güzel olur şans da bizden yana olur." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda alacakları sonuca göre 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma şansının da bulunduğunun hatırlatılması üzerine Sarıca, "Umut her zaman var. Olimpik ülke olmamız gerektiğini hep söylüyorum. Özellikle basketbolda artık olimpiyat görmek istiyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Statü kolay değil, başarmaya çalışacağız. En yakın sürede olimpiyatlarda olacak bir takımımız var diye düşünüyorum. Bunu inşallah hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Hazırlıklar tamamlandı

A Milli Basketbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından Bakan Kasapoğlu, TBF yöneticileri, gazete ve televizyonların spor müdürleri ile oyuncular salondaki yemekte bir araya geldi.

Milli takım, gece saatlerinde Çin'e giderek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın son bölüm hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA