Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar"
AK Parti Karaman İl Başkanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Hediye takdimi KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.
AK Parti Karaman İl Başkanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Hediye takdimi KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm