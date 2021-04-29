Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar"

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

AK Parti Karaman İl Başkanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Hediye takdimi KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

AK Parti Karaman İl Başkanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Hediye takdimi KARAMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karaman AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar'
Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar'
Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar'
Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar'
Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar'
Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar'
Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
Ömer Çelik'ten Meral Akşener'in açıklamalarına tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
Son dakika haber... TBMM'de tansiyon yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Engin Altay Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Fırat Aydınus Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan projelerimize kusur bulmaya çalışıyorlar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:42:49. #1.15#

title