- Bakan Karaismailoğlu: "Siber kalkan güçlendi, saldırı sayısı azaldı"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanın güçlendirilmeye devam edildiğine dikkat çekerek, 2020 yılında 118 bin 470 olan saldırı sayısının 2021 yılında 84 bin 113'e gerilediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalarla siber güvenliği güçlendirdiklerini kaydetti. Siber güvenliğin artık bir milli güvenlik meselesi olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından ülkemiz kritik altyapıları anlık ve sürekli olarak izleniyor. Bu kapsamda, ülkemizdeki kurum ve kuruluşları hedef alan siber saldırılar operatörler tarafından düzenli olarak raporlanıyor. 2020 yılında 118 bin 470 siber saldırı gerçekleşirken, bu sayı 2021'de 84 bin 113'e geriledi. Yerli ve milli uygulamalarla siber kalkanı günden güne güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin siber sahası USOM ve SOME'lere emanet

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri'nin (SOME), kurumların ve kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak USOM'un koordinasyonunda 7 gün 24 saat görevlerinin başında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"USOM, Sektörel SOME'ler ve Kurumsal SOME'ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmamızda, halihazırda toplam 2 bin 74 SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME İletişim Platformu'na kayıtlı 6 bin 99 siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sahasını koruyor. USOM çalışmaları kapsamında, 130 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı ve altyapı seviyesinde erişimi engellendi. Ayrıca, USOM tarafından 30 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlandı."

Kasırga, Avcı ve Azad siber saldırılara karşı teyakkuzda

Covid-19 salgını döneminde artan bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, bu kapsamda ek önlemler alındığına dikkati çekti. Bununla birlikte iletişim altyapısının devamlılığının sağlanması amacıyla altyapının anlık olarak izlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ayrıca, alınan tedbirlerin yanı sıra makine öğrenmesi ile yapay zeka imkanlarını temel alan KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile bu dönemde artan siber saldırılara da karşı teyakkuz halinde çalışıldı. Bu kapsamda 2021 yılı sonu itibarıyla; tehdit istihbaratı çalışmalarında en çok bilinen konferans uygulamalarının sahtelerini tespit etmek için imzalar yazılarak tehdit avcılığı yapıldı. 750 adet sahte konferans uygulaması tespit edildi ve gerekli işlemler uygulandı. Özellikle uzaktan çalışma yönteminin artmasıyla ilişkili olarak uzaktan yönetim servisleri taranarak bu servisler ve arayüzleri ile ilgili toplamda 46 bin 784 adet zafiyet tespit edildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara Siber İletişim Platformu üzerinden ve resmi yazı ile gerekli uyarılar yapıldı. Yapay zeka kullanılarak Covid-19 virüsü ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapıldı. SİP üzerinden covid-19 ile alakalı tehdit istihbarat raporu yayınlanarak 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, covid-19 ile alakalı 2 bin 975 adet zararlı dropper (virüs) ve komuta kontrol merkezi engellendi" değerlendirmesinde bulundu.