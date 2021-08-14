Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı
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Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı Sinop etkili olan yağışlar sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Arif Karadenizson yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı

SİNOP - Sinop etkili olan yağışlar sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Arif Karadenizson yolculuğuna uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hayatını kaybeden vatandaşın tabutunu sırtlayarak acılı ailesinin üzüntüsüne ortak oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Babaçay köyü sel felaketini en derinden yaşadı. Yaşanan felaket sonrası büyük yıkımı uğrayan köyde 20'nin üstünde ev yıkıldı. 3 gün önce yağışların başladığı zaman daha güvenli olur diye 70 yaşındaki eşi Gülizar Karadeniz ile birlikte komşusunu evine giden Arif Karadeniz bir süre sonra yağışlar etkisini artırınca bulunduğu evde yıkıldı. Sel sularına kapılan adam hayatını kaybederken eşinden ise haber alınamadı. Arif Karadeniz Babaçay köyü Hatlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu acılı ailesine baş sağlığı diledi.

Hayatını kaybeden Arif Karadeniz eşi Gülizar Karadeniz'i ise arama çalışmaları devam ediyor.

Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı
Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı
Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı
Bakan Karaismailoğlu, selde hayatını kaybeden yaşlı adamın tabutunu sırtladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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