Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kalecik ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

ANKARA (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kalecik ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'nın Kalecik ilçesine geldi. Burada, restorasyon çalışmaları süren tarihi Develioğlu Köprüsü'nü inceleyen Karaismailoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'dan bilgi aldı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir noktasında dünyanın en önemli projelerini yaptıklarını belirterek, "Bunları yaparken bir taraftan da tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün sorumluluğunda olan tarihi köprülerimize sahip çıkarak, onları yenileyip hayata kazandırıyoruz" dedi.

Develioğlu Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarını incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Develioğlu Köprüsü'nün uzunluğu yaklaşık 140 metre, genişliği de 3,6 metre. Bu köprü, yıllarca Kaleciklilere hizmet verdi. Selçuklular zamanında 11'inci yüzyılda yapılan köprümüzde 7 göz var. 7 gözün tamamında, bütün gözleri açığa çıkmış vaziyette. İnşallah, kısa zamanda projemizi tamamlayarak hayata, yaşama kazandıracağız. Bu tarihi köprüler, ecdadımızın yaptığı bir sanat eseri. Bu köprüleri, bu yenileme ile birlikte hayata, kültüre, turizme, yaşama kazandırıyoruz. Bunun gibi Türkiye'nin belirli bölgelerinde yüzlerce tarihi yenileme işimiz var" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme

Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme

Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme

Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme
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