Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi Kanal İstanbul (3)
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Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi Kanal İstanbul (3)

Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi Kanal İstanbul (3)
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

'HER YATIRIMA ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'HER YATIRIMA ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Volkan Mengi ve partililer tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, burada bir konuşma yaptı. Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarının bozulmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Ancak taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın. Yapılan her yol, baraj, okul, hastane, köprü, fabrika ülkeyi geleceğe taşıyacak adımlardır. Ancak dikkat edin yapılması planlanan her yatırıma engel olmaya çalışıyorlar. Bakanlığımızın hayata geçirdiği hemen hemen her projede bu durumla karşı karşıyayız" dedi.

Milletin kendilerine bir sorumluluk verdiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, bu sorumluluğun hakkını da teslim etmek, bu ülkeyi geleceğe taşımak zorunda olduklarına işaret etti.MHP İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Hikmet Ökte ve partililer tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, İl Başkanı Ökte ve MHP'lilerle basına kapalı olarak sohbet etti. Bakan Karaismailoğlu, MHP ziyaretinin ardından Isparta Süleyman Demirel Hava Limanı'ndan özel uçakla İstanbul'a gitti.


Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi Kanal İstanbul (3)
Bakan Karaismailoğlu: Kirli propagandanın son hedefi Kanal İstanbul (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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