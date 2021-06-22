Bakan Karaismailoğlu: "Dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu: "Dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz"

Bakan Karaismailoğlu: 'Dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7 gün 24 saat çalışma esasına göre, sadece Türk arama kurtarma bölgesinde değil, dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7 gün 24 saat çalışma esasına göre, sadece Türk arama kurtarma bölgesinde değil, dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nin yenilenen halinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açılış konuşmasında yük ve gemi trafiğindeki artış nedeniyle deniz seyir emniyetine daha da hassasiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, "Kısa bir sürede, Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'mizin elektronik altyapısını yeniledik. Böylece, acil durumlarda tüm operasyonlara hakim olmasını sağladık. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon için çalışma ortamımızı yeniden tasarladık" diye konuştu.

Türkiye'de arama kurtarma bölgeleri dışında dünyanın her noktasında arama kurtarma çalışmalarına hizmet verdiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, açılışta Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nden Arjantin'in Necochea limanından kalkan ve Çin'in Zhangzhou limanına giden uluslararası Ulusoy-12 gemisinin kaptanı İbrahim Erhan Yıldırım ile bağlantı kurdu.

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliğini 17 Ekim 2020'de yayımladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, yönetmelikle birlikte arama-kurtarma çalışmalarında bürokratik süreçleri en aza indirdiklerinin altını çizdi.

Arama kurtarma çalışmalarını Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Mavi Vatan doktrinine uygun olarak genişlettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gönüllü kuruluşları da sürece dahil edebilir ve denizcilerimizin güvenliği için en hızlı çözümleri devreye alabilir konuma geldik. Son 10 yılda 13'ü uluslararası sularda olmak üzere yaşanan 2 bin 330 deniz kazasında 19 bin 607 can kurtarıldı, hava kazalarında son beş yılda yaşanan 38 olayda 238 canı kurtardık. Bütün bu rakamlar istatistiki veri gibi gelse de, kurtarılan 20 bine yakın candan, anneden, babadan ve çocuktan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, uydu yardımlı arama kurtarma sistemine sahip 6 ülkeden biri

Dijitalleşmenin Türkiye'nin her alanında rekabetçi yapısını güçlendirdiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, uydu yardımlı arama kurtarma sistemlerinin 2005 yılından bu yana aralıksız devam ettiğine işaret ederek şu şekilde konuştu:

"Sarsat sisteminin gelişmiş nesli olan ve orta irtifadaki navigasyon uydularının kullandığı MEOSAR sisteminin kurulumunu gerçekleştiren Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere ve Brezilya ile birlikte, dünyadaki ilk 6 ülkeden birisiyiz. Uydular yardımıyla çalışan ve 'hayat kurtarma' gibi yüce bir sorumluluğa sahip olan merkezimiz aynı zamanda, İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna'ya kendi yetki sahalarında yapacakları arama kurtarma faaliyetlerinde destek oluyor. Merkezimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, denizci ve havacılarımızın yanında olmaya devam etmektedir."

(Ömer Faruk Karataş - Engin Yağcı/İHA)

Bakan Karaismailoğlu: 'Dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz'
Bakan Karaismailoğlu: 'Dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz'
Bakan Karaismailoğlu: 'Dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor
Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Karaismailoğlu: "Dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:04:57. #1.16#

title