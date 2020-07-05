Bakan Karaismailoğlu, Çamlıbel Balıkçı Barınağında incelemelerde bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Çamlıbel Balıkçı Barınağında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağının kente yakışır bir şekilde elden geçirilmesi için proje çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Çamlıbel Balıkçı Barınağında incelemelerde bulundu
05.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'deki Çamlıbel Balıkçı Barınağının kente yakışır bir şekilde elden geçirilmesi için proje çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, merkez ve ilçelerde devam eden yatırımlar ve yeni projelerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Karaduvar sahili ve Çamlıbel Balıkçı Barınağında incelemelerde bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Mersin milletvekilleri ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da eşlik ettiği ziyarette, barınak ve devam eden 'millet bahçesi' çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, balıkçılarla da kısa bir sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapmış olduğu yatırımları incelemek üzere Mersin'e geldiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Devam eden işlerin bir an önce bitirilmesi için planlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacağımız yatırımlarla ilgili koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Çamlıbel Balıkçı Barınağını da inşallah Mersin'e yakışır şekilde elden geçirmek için proje çalışmalarına başladık. İnşallah buranın hem marina hem su sporlarının yapıldığı, iskele ilavesi ile tam donanımlı, Akdeniz'e yakışır bir yer olması, bir yaşam alanı olması için çaba sarf edeceğiz. Bu konuda Akdeniz Belediyesi ile koordinasyon içerisindeyiz. Onların tavsiyeleri, görüşleri bizim için çok önemli. Onların görüşlerini de dikkate alarak güzel bir proje ortaya çıkacak. Proje ortaya çıktıktan sonra onu sizlerle paylaşıp, sizlerin de olurunu aldıktan sonra inşallah inşaatına başlayıp kısa sürede bitireceğiz ve sizlerin hizmetine sunacağız. Tüm amacımız, Mersinlilerin yaşam kalitesini yükseltmek" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise Mersin'in, yapılan yatırımlarla cazibe merkezi haline getirileceğini ifade ederek, "İnşallah burası, son derece görkemli, cıvıl cıvıl, insanların çok rahat bir şekilde gelip, çayını kahvesini içip, dinlenebileceği bir mekan olacak. Millet Bahçesi de yapılıyor. Orayı da burayla entegre edeceğiz ve Mersin için Millet Bahçesi ve Çamlıbel, inanılmaz bir cazibe merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Karaismailoğlu, buradaki temaslarının ardından Erdemli ilçesine hareket etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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