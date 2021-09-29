Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul YHT hattında çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul YHT hattındaki ilave çalışmalarımızı önümüzdeki yıl bitiriyoruz" dedi.

TCDD'nin 165'inci yıl dönümü nedeniyle TCDD Gar Yerleşkesi Behiç Erkin Salonu'nda 'Omuz Omuza 165 Yıl Demiryolu İşçi Buluşması' programı düzenlendi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve demir yolu çalışanları katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, demir yollarının tarihi ve stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, bu alandaki yatırımların devam ettiğini söyledi. Demir yollarına yapılan yatırımın 212 milyar lirayı geçtiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Demir yollarının 2013'te yatırımda yüzde 33 olan payını, 2020'de yüzde 47'ye çıkardık. Demir yollarımızın modernizasyonu, yeni ve YHT hatlarının inşası için seferberlik başlattık. Hükümetlerimiz döneminde 1213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demir yolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2003'teki sinyalli hat uzunluğunu yüzde 172 artışla 6 bin 828 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artışla 5 bin 828 kilometreye ulaştırdık. YHT sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8, Avrupa'nın da 6'ncı işletmecisi yaptık. Asrın projesi Marmaray'ı halkımızın ve dünya ticaretinin hizmetine sunduk" dedi.

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