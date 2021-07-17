BAKAN GÜL'ÜN TALİMATIYLA BİR CEZAEVİ DAHA KAPATILDI

BAKAN GÜL'ÜN TALİMATIYLA BİR CEZAEVİ DAHA KAPATILDI FİLMLERE DE SAHNE OLAN CEZAEVİ FİZİKİ YAPISI VE BİNA YAŞINDAN DOLAYI İHTİYACA YANIT VEREMEMESİ NEDENİYLE KAPILARINI KAPATTI İzmir'de filmlere de sahne olan Buca Cezaevi olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, fiziki...

BAKAN GÜL'ÜN TALİMATIYLA BİR CEZAEVİ DAHA KAPATILDI

FİLMLERE DE SAHNE OLAN CEZAEVİ FİZİKİ YAPISI VE BİNA YAŞINDAN DOLAYI İHTİYACA YANIT VEREMEMESİ NEDENİYLE KAPILARINI KAPATTI

İzmir'de filmlere de sahne olan Buca Cezaevi olarak bilinen 62 yıllık İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, fiziki yapısı ve bina yaşından dolayı ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle kapatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde 1959 yılında üzüm bağları ve tarım arazilerinin arasındaki 80 dönümlük alanda bin 300 kişi kapasiteyle açılan ceza infaz kurumunun kapasitesi ilerleyen yıllarda 3 bin 200'e çıkarıldı. İnşa edildiği dönemde Bayrampaşa Ceza İnfaz Kurumu ile birlikte Türkiye'nin en büyük 2 ceza infaz kurumundan biri olan cezaevi, 2000'li yıllara kadar adli, terör, çocuk ve kadın gibi tüm suç grupları ve cinsiyetlerin farklı koğuşlarda barındırıldığı bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdü.

FİLMLERE SAHNE OLDU

Suç grubu ve cinsiyetlere göre müstakil ceza infaz kurumlarının inşa edilmesiyle, Buca Cezaevinde sadece adli suç grupları kapsamındaki yetişkin hükümlü ve tutuklular barındırıldı. Faaliyet süresince Orhan Gencebay, Necla Nazır, İrfan Atasoy ve Hamiyet Yankı gibi birçok ünlü sanatçının rol aldığı Yeşilçam filmlerine de sahne olan kurum, yıllar içinde şehirleşmeyle birlikte Buca ilçesindeki mahallelerin arasında kaldı.

BAKAN GÜL'ÜN ONAYI SONRASI KAPILARINI KAPATTI

İzmir'de geçen yıl ekim ayında meydana gelen 6, 6 büyüklüğündeki depremden sonra tutuklu ve hükümlüler diğer ceza infaz kurumlarına nakledilirken, 16 bloktan oluşan Buca Cezaevinin fiziki yapısı ve bina yaşından dolayı ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle 17 Mayıs'ta kapatılmasına karar verildi. Bugüne dek yaklaşık 600 bin hükümlü ve tutukluyu barındıran cezaevi, Adalet Bakanı Gül'ün oluruyla 17 Mayıs'ta resmen kapandı.

Bakan Gül, 12 Temmuz'da İzmir ziyaretinde yaptığı açıklamada, kurum binasının modern infaz yöntemlerine uygun olmaması, depreme dayanıklılık anlamında sorun yaşanması ve İzmir'in de talebi üzerine kapatılmasına karar verdiklerini belirterek, "Buca'ya, İzmir'imize yakışır şekilde artık cezaevi değil en güzel şekilde nasıl değerlendirilecekse o şekilde kullanılması için oraya mahkum, tutuklu almama, kapatma kararımız var. İzmir'imiz için hayırlı olsun. " ifadelerini kullanmıştı.

2002'DEN BU YANA STANDARTLARA UYMAYAN 360 CEZA İNFAZ KURUMU KAPATILDI

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 2002 yılından bu yana standartlara uymayan 360 ceza infaz kurumu kapatıldı. Toplumsal hafızalarda yer eden Ankara'daki Ulucanlar Ceza İnfaz Kurumu 2006 yılında, İstanbul'da bulunan Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ise 2008 yılında kapatılmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun da kapatılarak müze kültür merkezi olarak hizmete sunulacağını açıklamıştı.

Kaynak: Habermetre