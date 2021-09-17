BAKAN GÜL: MERHUM MENDERES VE ARKADAŞLARI, MİLLETİMİZİN YANINDA, DİK VE ONURLU DURUŞLARIYLA DAİMA HAYIRLA ANILACAKLAR - Haberler
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BAKAN GÜL: MERHUM MENDERES VE ARKADAŞLARI, MİLLETİMİZİN YANINDA, DİK VE ONURLU DURUŞLARIYLA DAİMA HAYIRLA ANILACAKLAR

Habermetre - Haberler | Toplum
BAKAN GÜL: MERHUM MENDERES VE ARKADAŞLARI, MİLLETİMİZİN YANINDA, DİK VE ONURLU DURUŞLARIYLA DAİMA HAYIRLA ANILACAKLAR

MERHUM MENDERES VE ARKADAŞLARI, MİLLETİMİZİN YANINDA, DİK VE ONURLU DURUŞLARIYLA DAİMA HAYIRLA ANILACAKLAR Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adnan Menderes ve arkadaşlarının 60 yıl önce darbeciler tarafından idam edilmesiyle ilgili, "Merhum Menderes ve arkadaşları, milletimizin yanında, dik ve...

MERHUM MENDERES VE ARKADAŞLARI, MİLLETİMİZİN YANINDA, DİK VE ONURLU DURUŞLARIYLA DAİMA HAYIRLA ANILACAKLAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adnan Menderes ve arkadaşlarının 60 yıl önce darbeciler tarafından idam edilmesiyle ilgili, "Merhum Menderes ve arkadaşları, milletimizin yanında, dik ve onurlu duruşlarıyla daima hayırla anılacaklar" dedi.

Adalet Bakanı Gül, 27 Mayıs darbesiyle devrilen Başbakan Adnan Menderes ile bakan arkadaşları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, idam edilişinin 60. yılında andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Darbeciler tarafından şehit edilen Başbakanımız Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum.

Merhum Menderes ve arkadaşları, milletimizin yanında, dik ve onurlu duruşlarıyla daima hayırla anılacaklar. Ruhları şad olsun. "

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Haber: BAKAN GÜL: MERHUM MENDERES VE ARKADAŞLARI, MİLLETİMİZİN YANINDA, DİK VE ONURLU DURUŞLARIYLA DAİMA HAYIRLA ANILACAKLAR - Haberler
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