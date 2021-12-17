ELAZIĞ (Habermetre) - BAKAN GÜL ELAZIĞ'DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Elazığ'da çeşitli temaslarda bulundu. Valilik, adliye, belediye, baro, üniversite ziyaretleri yapan Bakan Gül, şehit ailelerine taziyede bulundu, esnafla bir araya geldi.

ADLİYE PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Adalet Bakanı Gül ilk olarak Elazığ Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ömer Toraman ile görüştü. Ardından Elazığ Adliyesi'ne giderek Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve yargı mensupları ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında mahkeme ve savcılık kalemlerini gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Gül, adliye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BAKAN GÜL ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Gül, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından zırhlı araca düzenlenen füze saldırısı sonucunda şehit olan Cihat Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül, aileye başsağlığı dileyerek şehidin babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Bakan Gül, temasları çerçevesinde Kovid 19 nedeniyle 8 Aralık'ta hayatını kaybeden infaz koruma memuru Doğan Yıldırım'ın ailesini de ziyaret etti. Bakan Gül, Elazığ Kampüs Ceza İnfaz Kurumu'nda 28 yıldır infaz koruma memuru olarak görev yapan 53 yaşındaki Yıldırım'ın eşi, oğlu ve kızına başsağlığı diledi.

Bakan Gül, Elazığ Belediyesi Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür'ü de ziyaret etti.

Bakan Gül Elazığ temasları esnasında ayrıca vatandaş ve esnafla da bir araya gelerek sohbet etti.

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