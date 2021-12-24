ADANA (Habermetre) - BAKAN GÜL, ADANA'DA ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da valilik, adliye, bölge adliye mahkemesi ve baroyu ziyaret etti.

Adana'ya 14'üncü Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı katılmak için gelen Bakan Gül, Valiliği ziyaret etti. Vali Süleyman Elban ile bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Gül, Adana Adliyesi'ni ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında mahkeme ve savcılık kalemlerini gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Gül, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ı da ziyaret eden Bakan Gül, baro yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu ve emekliye ayrılan Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ile görüşen Adalet Bakanı Gül, yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

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