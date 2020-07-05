Bakan Ersoy, "Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda konuştu
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Bakan Ersoy, "Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene iki tane Serik'te, Belek ve Kadriye bölgesinde beş yıldızlı, büyük kapasiteli ücretsiz halk plajları hizmete giriyor, bu ay içinde hizmete alıyoruz.

05.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene iki tane Serik'te, Belek ve Kadriye bölgesinde beş yıldızlı, büyük kapasiteli ücretsiz halk plajları hizmete giriyor, bu ay içinde hizmete alıyoruz. Manavgat'ta da ücretsiz halk plajı yapacağız." dedi.

Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Manavgat'ta bir otelde düzenlenen "Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı"nda "Manavgat Kızılağaç ve Sorgun Bölgelerindeki Plan ve Proje Çalışmaları" konulu sunum yaptı.

Bakanlığın Manavgat Belediye Başkanlığına 9 Mart 2012'de plan yapma yetkisi verdiğini anlatan Ersoy, "Süreç yeterli olmadığı için belediye ek süre istiyor. İki sefer ek süre veriyoruz. 23 Şubat 2015'te tekrar ek süre istiyor, biz tekrar süre veriyoruz. 26 Aralık 2016'da belediye plan hazırlıyor, görüşümüze sunuyor." dedi.

Ersoy, projenin her aşamasını Bakanlık ve belediyenin beraber hazırladığını dile getirdi.

Projedeki golf sahaları önerisini doğru bulduklarını belirten Ersoy, sosyal medyada "Tarım alanları golf sahasına çevrilecek" iddialarının yer aldığını ancak tarım alanlarının korunduğunu, projede tarım alanlarına hiç dokunulmadığını söyledi.

Manavgat'taki proje hayata geçerse kış aylarında kapanan tesislerin, golf aktivitesiyle 12 ay açık kalmasının sağlanacağına dikkati çeken Ersoy, turizm sezonunun uzatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Tesisler 12 ay açık kalmazsa kısa dönemde nitelikli personelin istihdamının zor olacağına dikkati çeken Ersoy, "Proje hayata geçerse başta kışın ve düşük sezonda fiyatların yukarı çekilmesine katkı sağlayacak. 3 bin 600 doğrudan istihdamı, 10 bin dolaylı istihdamı kışın dahil korunacak. Uçakların yarısı da golf dışı yolcu getirecek. Bu, daha fazla uçak getirecektir. Yani her golf uçağı, iki tane daha yeni uçak getirecektir. Bölgedeki otellerin 12 aylık açılması açısından çok fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

"Golf otelleri 100, 130 avrolara kadar çıkıyor"

Ersoy, örnek konseptlerle otellerdeki fiyatların yukarıya çekilmesi gerektiğini söyledi.

"2023'te nitelikli turist hedefleyeceğiz.' diyoruz. Herkes isteklerini söylüyor. Şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey yok. Dünya bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız." ifadelerini kullanan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya nasıl yol aldıysa biz de öyle yol alacağız. Onların attığı adımların hepsini aşama aşama atacağız ki onlardan daha iyisini yaptığımız için zaman içinde onların aldığı pasta payını biz alacağız. Fiyatları da yukarı kaydırmamız lazım. Öncü olacak oteller lazım. Belek bölgesinde golf otelleriyle kışın en kötü otel ki ocak ayı dönemidir, 50-60 avrolardan veriyor. Golf otelleri 100, 130 avrolara kadar çıkıyor. Bizim bu fırsatları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu alanları, kamu arazilerini de en değerli şekilde yatırımcıya sunmamız lazım.

Buralardan elde ettiğimiz gelirlerle de bölgenin ihtiyaçlarını çözmemiz lazım. Sırf devletten ilave kaynakla bakın Kovid-19 öncesi-sonrası dünya çok değişiyor. Artık hiçbir ekonomi, Avrupa ülkeleri, Amerika, diğer ülkeler, hatta petrol zengini ülkeler dahil 'Benim sınırsız kaynağım var.' diyemiyor. Görüyorsunuz, ekonomik gelişmeleri. Onun için elinizdeki kaynakları en doğru, en değerli şeklide kullanmak zorundasınız."

"Çözüm odaklı çalışıyoruz"

Öncelikli sorunları çözmek gerektiğini anlatan Ersoy, arıtmaların yetersiz olduğunu, iki sene sonra sorun yaşanacağını, bu nedenle geçen sene kıyı bandındaki ilçeler için acil yasa değişikliği yaptıklarını dile getirdi.

Çözüm odaklı çalıştıklarına dikkati çeken Ersoy, Manavgat projesinde tekne barınağı yapacaklarını, ücretsiz halk plajı konseptleri, mesire alanları, golf otelleri, engelli dostu plajlar, otoparklar, çok amaçlı spor salonları, yöresel ürünler ve deniz kaplumbağaları bakım merkezi olacağını söyledi.

Güzel şeyler olmasını istediklerini kaydeden Ersoy, "Bizim ücretsiz halk plajı konseptlerimiz var. Bodrum'da iki sene önce biri hizmete girdi. Çeşme'de hizmete girdi. Bu sene iki tane Serik'te, Belek ve Kadriye bölgesinde beş yıldızlı, büyük kapasiteli ücretsiz halk plajları hizmete giriyor, onları da bu ay içinde hizmete alıyoruz. Manavgat'ta da ücretsiz halk plajı yapacağız. Proje olsun olmasın Bakanlık olarak biz onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğru projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, yapılacak değerlendirmeler sonrası doğru kararlar almak gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından program katılımcıların sorularıyla sürdü.

Bakan Ersoy, 'Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu

Kaynak: AA

Manşet

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