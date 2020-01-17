Bakan Ersoy "Türkler Geliyor; Adaletin Kılıcı" filminin gösterimine katıldı

17.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini beyaz perdeye taşıyan "Türkler Geliyor; Adaletin Kılıcı" adlı sinema filminin gösterimine katıldı.



Yapımcılığını "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman"a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin gösterimi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ, filmin oyuncuları ve çok sayıda davetlisinin katılımı ile gerçekleşti.



Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.



Yoğun katılımın olduğu film gösteriminde konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Ben filmi yeni seyredeceğim ama öncesinde çok güzel yorumlar ve duyumlar aldım. Hollywood standartlarındaki gibi güzel bir film oldu diyorlar. Zaten artık bizim yapımcılarımız çok ustalaştı. Prodüksiyonlar artık çok çok kaliteli hatta biliyorsunuz biz Amerika'dan sonra Dünyaya en çok film ihracatı yapan ikinci ülkeyiz. Avrupa'ya göre de açık ara öndeyiz. Bu açıdan çok aşama kaydetti Türk sinema ve dizi sektörü. Bizde şimdi inşallah izleyeceğiz. Mehmet Bozdağ'ın yapımları genelde çok çok iyi oluyor. Bizi şaşırtmayacağını biliyoruz zaten" diye konuştu.



Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA