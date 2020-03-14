Bakan Ersoy: "Kültür sanat faaliyetleri Nisan ayı sonuna kadar ertelendi"
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Mehmet Nuri, Güncel

Bakan Ersoy: "Kültür sanat faaliyetleri Nisan ayı sonuna kadar ertelendi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatro, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

14.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:45
Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatro, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan Bakan Ersoy, "Kültür sanat faaliyetleri Nisan ayı sonuna kadar ertelendi, bir hafta içerisinde destek paketi açıklayacağız" dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'daki bakanlık ofisinde özel tiyatro, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile birlikte, kooperatif ve sendikalardan Mert Fırat gibi birçok isim katıldı. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, "Kültür sanat faaliyetleri Nisan ayı sonuna kadar ertelendi, bir hafta içerisinde destek paketi açıklayacağız" dedi.


"Kültür sanat faaliyetleri Nisan ayı sonuna kadar ertelendi"


Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Geçen hafta Perşembe günü turizm sektörüyle ilgili bir destek paketi üzerinde çalıştığımızı söylemiştik. Sektör temsilcileri, STK temsilcileri ve başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Onlardan gelen istekler ve talepler doğrultusunda hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla toplantı yaparak bu istekleri ve talepleri tartıştık. Geçen hafta da söylediğimiz gibi bir hafta içerisinde bu destek paketini açıklayacağız. Korona virüsünden birinci derecede etkilenen sektör turizm sektörü, aynı şekilde bakanlığımız bünyesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri de Nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Özellikle, özel tiyatrolar bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bu sabah özel tiyatroların, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcilerini davet ederek bir toplantı gerçekleştirdik. Acil olarak ihtiyaç duydukları konular üzerinden detaylı olarak geçtik. Onlarla haftaya Cuma günü bir toplantı daha yapacağız. Pazar günü de Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün sitesinden, özel tiyatroların bize hangi kriterlerden başvuracaklarıyla ilgili bir tebliğ yayınlayacağız. Bunların taleplerini, özel tiyatroların başvurularını aldıktan sonra haftaya Cuma günü bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Şu anda turizm sektöründen sonra en büyük mağdur kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar, onlara da bir destek paketiyle yardımcı olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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